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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi

25 Nisan 2017 Salı, 15:29
Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi
Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Danışmanlığını Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Naciye Aksoy'un yaptığı Tiyatro Topluluğu, "Mezarsız Ölüler" adlı tiyatro oyununu yoğun istek üzerine yeniden sahneledi.
Varoluşçu felsefenin dışavurumu olarak 1946 yılında Jean Paul Sartre'ın yazdığı Mezarsız Ölüler adlı oyun, İstiklal Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından başarıyla tiyatro sahnesine aktarıldı.
II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Vichy hükümeti döneminde geçen oyunda, karakterlerin ölümle yüz yüze olmaları, yalnızlıkları ve suçlulukları gibi temel eylemleri tiyatro diliyle anlatıldı. Oyun kişilerinin, zor koşullar altında gerçekleştirdikleri eylemlerinde nedensellikten ziyade, o eylem içinde nasıl bir tavır geliştirdikleri etkileyici bir dille ifade edildi.
Bireyselliğe, evrensel olana yani insanlığa vurgu yapan "Mezarsız Ölüler" adlı tiyatro oyunu ile öğrenciler, insanlığın varoluş sorununu seyirciye felsefi bir çağrı şeklinde anlatarak sanatseverlerden yine büyük bir beğeni topladı.
(AY)

25.04.2017 15:37:21 TSI
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