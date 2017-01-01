25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 15:29
Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı
Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum - Ağrı Karayolu Horasan yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kuru bakliyat yüklü 44 PU 027 plakalı minibüs şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(ŞÇ-AA-Y)

25.04.2017 15:37:37 TSI
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