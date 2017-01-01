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FETÖ operasyonu: 7 gözaltı



AĞRI (İHA) - Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 askeri personel, 1 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"denildi.

(AG-AA-Y)



25.04.2017 15:39:39 TSI

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