FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
AĞRI (İHA) - Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 askeri personel, 1 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"denildi.
(AG-AA-Y)
25.04.2017 15:39:39 TSI
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