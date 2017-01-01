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Turgutlu Belediyesi depreme karşı teyakkuzda



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, son zamanlarda sıklıkla yaşanan depremlere yönelik Belediye personeline deprem konusunda eğitim semineri düzenledi.

Turgutlu Belediyesi, bulunduğu bölge itibarıyla birinci derecede deprem bölgesi olması ve son zamanlarda sıklıkla yaşanan depremlerin ardından personelini deprem konuşan bilinçlendirme adına eğitimler düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ve bütün birim personelinin katıldığı eğitimde deprem nedir, oluşum mekanizmaları, ege bölgesi diri fayları ve deprem hareketliliği ile deprem anında nasıl davranılacağı ve deprem öncesi alınması geren tedbirler neler olmalı konularında bilgi verildi. Seminerin konuşmacılığını Turgutlu Belediyesi Jeofizik Mühendisi Recep İlbey, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Adem Asker, İşyeri Hekimi Dr. Serpil Karadadaş yaptı. Eğitimde deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği, afet planı, deprem çantası hazırlama gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi verildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in de katıldığı eğitimler sonunda bir açıklama yapan Başkan Şirin, "Verilen eğitimlerde küçük ama hayat kurtaracak bilgiler var. Bizler de bu bilgilerden çok istifade ettik. Çalışma arkadaşlarımızda aynı şekilde yararlanmıştır. Bu bilgileri gerçekten hafızalarımızda tazelemek gerekir. Hiç beklemediğimiz bir anda depreme yakalanabiliriz. Bu anlatılan konuların önemi çok büyük. Anlatılanlarda deprem anında en ufak bir pozisyonu öğrenebildiysek ve uygalayabilirsek küçücük bir refleks bile hayat kurtaracak nitelikte. Eğitim kurumlarımızda da bu tip seminerler düzenlenmeli öğrencilerimiz daha da bilinçlendirilmeli. Eğitimi veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



25.04.2017 15:41:00 TSI

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