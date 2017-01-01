25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Rektör Alma'dan Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 15:32
Rektör Alma'dan Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret
Rektör Alma'dan Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i makamında ziyaret etti.
Kısa bir süre önce Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı Olsun" dileklerinde bulunan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma makamında ziyaret etti. İl Emniyet müdürü Orhan Çevik, Rektör Alma'ya ziyaretten dolayı teşekkür etti.
(ET-Y)

25.04.2017 15:41:18 TSI
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