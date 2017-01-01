Rektör Alma'dan Emniyet Müdürü Çevik'e ziyaret
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IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i makamında ziyaret etti.
Kısa bir süre önce Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı Olsun" dileklerinde bulunan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma makamında ziyaret etti. İl Emniyet müdürü Orhan Çevik, Rektör Alma'ya ziyaretten dolayı teşekkür etti.
(ET-Y)
25.04.2017 15:41:18 TSI
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