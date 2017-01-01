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Selde yıkılan köprü yerine geçici köprü yapılacak



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sel felaketinde yıkılan eski Çapakçur Köprüsü yerine geçici köprü yapılacağını söyledi.

Bingöl Belediyesi Başkanı Barakazi, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsileriyle bir araya geldi. Bingöl Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Barakazi, 13 Nisan Perşembe günü meydana gelen sel felaketinde yıkılan eski Çapakçur Köprüsünün bulunduğu alanda geçici bir köprü yapılacağını aktardı.

Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesini birbirine bağlayan eski Çapakçur Köprüsün de kısa sürede yeniden inşa edileceğini belirten Barakazi,"Yıkılan köprünün yerine yapacağımız geçici köprümüzü makul bir sürede tamamlayacağız. Köprüde kayalığın dibinde, o yola uygun şekilde düzenleyerek bahçe içerisinden bir bağlantıyı kısa sürede yapmak istiyoruz. Biz bunu da yaptığımızda, geçici durum ihtiyacımızı görecek. İlk amacımız küçük araçların geçmesi. Gerekli işaretlemeler de yapılacak. Şehir trafiği sadece Afatlar mahallesine mahkum olmayacak. Önümüzdeki günlerde onu devreye alacağız. Geçici olarak bu köprü şimdilik şehrin trafiğini rahatlatacaktır. Yeni köprü yapımı için de gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacak" diye konuştu.

(YA-HİV-Y)



25.04.2017 15:41:57 TSI

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