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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Kozan'da "Uluslararası İmece Usülü" resim sergisi

25 Nisan 2017 Salı, 15:34
Kozan'da "Uluslararası İmece Usülü" resim sergisi
Kozan'da "Uluslararası İmece Usülü" resim sergisi

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen "Uluslararası İmece Usülü" resim yarışmasına katılan dünyanın 21 ülkesindeki öğrenciler tarafından hazırlanan 2 binin üzerinde resmin yer aldığı sergi açıldı.
Kozan Şehit Kubilay İlkokulu ve Kozan Ticaret Odası Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen resim yarışmasına dünyanın 21 ülkesinden öğrenci katıldı.
Ülkelerinde hazırlamış oldukları İmece Usülü resimleri kargolar ile Kozan Şehit Kubilay İlkokuluna gönderen öğrencilerin resimleri jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda Romanya'dan Nicola İorga School okulundan katılan Mirela Racaru adlı öğrenci birinci, Türkiye'den Kozan Halit Dağlı İlkokulu öğrencilerinden Elif Gülnisa Söylemez ikinci, Hong Kong Maunsang College Prımary School okulundan Lau Yeat Kin adlı öğrenci ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren birinci öğrencinin laptop, ikincinin fotoğraf makinesi, üç, dört ve beşinci öğrencinin ise tablet ile ödüllendirileceği öğrenildi.
Kozan Şehit Kubilay İlkokulu Müdürü Umut Gül, bu yarışma ile dünyanın ne kadar küçük olduğunu ve dünyadaki tüm çocuklarına kardeşlik ruhunu aşılamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
(EMR-Y)

25.04.2017 15:42:41 TSI
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