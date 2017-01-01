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Mıdıklı'nın 40 yıllık su deposu yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Selendi'nin Mıdıklı Mahallesinde 24 kilometrelik modern altyapıyı temin eden MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallenin içme suyu depolama sistemini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yeni su deposu inşası için de çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki hizmetleriyle mahalleleri kaliteli altyapıya kavuşturmaya devam ediyor. MASKİ 95 Mahalle Projesi kapsamında, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesindeki 6 kilometrelik kanalizasyon ve 18 kilometrelik içme suyu hattı inşasını tamamladı. Mahallenin altyapı sistemini baştan sona yenileyen MASKİ ekipleri, daha sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla da mahalleye yeni bir içme suyu deposu kazandırıyor. Eski ve kullanılamaz halde olan su deposunun yerine yapılan 100 ton kapasitesindeki deponun inşa edileceği alanda zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu tüketecekler.



"Başkanımız canla başla çalışıyor"

Mahalledeki tüm çalışmalar sonlandığında hizmetlerin daha görünür bir hal alacağını ifade eden Mıdıklı Mahalle Muhtarı Ali Şeker, "Eski içme suyu depomuzun hali çok kötüydü. Gerçekten vahim bir durumdaydı. 1977 yılında köyümüze elektrik geldiğinde yapılmış bir depo olduğu için de artık çok fazla su sızdırıyordu. Su borularımız da eski, yetersizdi. Onun yenilenmesi için de terfi hattımız yapılacak. Altyapı yatırımları yerin altında olduğu için görünür olmuyor, fakat komple bitip kilit parke taşlarımız da döşenince halkımız hizmetin farkına varacak. Cengiz Başkanımız sağolsun canla başla çalışıyor. Çalışmalar için MASKİ'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



25.04.2017 15:43:44 TSI

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