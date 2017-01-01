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Belediye personeline iş sağlığı eğitimi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından göreve yeni başlayan personellere "Temel Sağlık Eğitimi" verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından göreve yeni başlayan personellere 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun "Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince İş yeri Hekimi Dr. Murat Altınörs tarafından "Temel Sağlık Eğitimi" verildi. Eğitimde meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım konuları günlük yaşamdan örnekler verilerek anlatıldı. Verilen eğitimle ilgili bilgiler aktaran Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş; "İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yüzde 98 oranında önlenebileceği ve önlemenin bedel ödemekten daha kolay olduğunu belirtmek isterim. 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün iş yerlerinde, iş güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal zorunluluktur. Biz de bu konuda personelimize eğitim verdik. Seminerlerimiz devam edecek" diye konuştu.

(AY-Y)



25.04.2017 15:45:35 TSI

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