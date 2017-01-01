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ERÜ'de 'Kampüste LÖSEV' Projesi Etkinliği



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Kampüste LÖSEV' projesi kapsamında konferans düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken'in yanı sıra, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan LÖSEV Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken, 1990'lı yıllardan bu yana LÖSEV'in işlevlerinin arttığını söyledi.

Çokeken, "1990'lı yıllarda kan kanseri demek ölüm demekti. Fakat bu ölümlerin nedeni tedavilerdeki yoksunluk değil, bakımsızlıktı. Bu sebeple lösemili çocuklara yardım etme düşüncesiyle 1998 yılında 3 metrekarelik bir odada bir masa ve 3 sandalyeyle bu vakıf kuruldu. Kurulduğu ilk yıllarda sadece otuz aileye hizmet veriliyordu. Fakat şu anda LÖSEV'e kayıtlı 23 bin aileye yardım ediliyor" dedi.

(SK)



25.04.2017 15:48:17 TSI

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