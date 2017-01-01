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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır Belediyesinden larvasit mücadelesi

25 Nisan 2017 Salı, 15:42
Iğdır Belediyesinden larvasit mücadelesi
Iğdır Belediyesinden larvasit mücadelesi

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediyesi tarafından İl etrafında bulunan kanallarda sinek yumurtasına (Larvasit) karşı mücadele başladı.
Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, yazın sivrisinekle mücadele edebilmesinin en etkili yolu sineklerin yumurtlama evresindeyken etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yikit, "Bu anlamda Larvasit uygulamalarıyla sinek ve sivrisinek larvalarını henüz gelişimini tamamlamadan ortadan kaldırarak, yaz aylarında oluşması muhtemel sıkıntının şimdiden önüne geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlar, sivrisinek üreme alanı olarak bilinen su birikintilerinin kapatılması, evlerde açık ortamda bulunan lastik tekerlerin toplanarak şehir merkezinden uzaklaştırılması ve kullanılmayan fosseptiklerin kapatılması konularında birimlerimizden destek alabilirler. Çevreye uyumlu biyolojik ilaçlar kullanarak ilaçlama yaparken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO)önerdiği protokol çerçevesinde yapılan ilaçları kullanmaktayız. Canlı organizmalardan yararlanılarak yapılan ve doğal dengenin korunmasında en uygun mücadele yöntemi olan biyolojik larvasit uygulaması ile sivrisineklerin üremesi önleniyor. Ekosisteme, insanlara, böceklere, balıklara ve memelilere zararlı olmadığı bilimsel olarak ispatlanmış bir uygulama olan biyolojik larvasit ilaçlaması, sadece hedef canlı üzerinde toksik etki yapar ve larvalar buna karşı direnç gösteremez. Bu arada vatandaşlardan isteğimiz çöpleri poşete koyup sıkıca bağladıktan sonra kapı önüne bırakılmasıdır. Temizlik ekiplerimiz her gün çöpleri alıyorlar açık olarak kapı önüne bırakılan çöpler sivrisineklerin oluşmasına neden oluyor. Bu konuda halkımızdan her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz" dedi.

25.04.2017 15:51:02 TSI
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