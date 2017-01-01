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Toroslar Belediyesi'nden öğrencilere tarih ve doğa gezisi

25 Nisan 2017 Salı, 15:45
Toroslar Belediyesi'nden öğrencilere tarih ve doğa gezisi
Toroslar Belediyesi'nden öğrencilere tarih ve doğa gezisi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Turizm Haftası kapsamında bir gezi düzenleyerek, ilçedeki öğrencilere Toroslar'ın tarihi ve turistik mekanlarını tanıttı.
Yaylalara yapılan gezi ile farklı bir gün geçiren öğrenciler, Aladağ Mahallesi'ndeki Kızılgeçit Köprüsü, Çağlarca Mahallesi'ndeki Sunturas Şelalesi ile Soğucak Mahallesi'ndeki Belenkeşlik Kalesi'ni de gezip, doğayla iç içe oldular. Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Bilal Candan'ın eşlik ettiği gezide öğrencilere öğle yemeği ikram edilirken, çeşitli hediyeler de verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, öğrencilerin tarihi ve kültürel değerleri tanıması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizde tarih bilinci oluşturmak ve manevi değerlerimizi tanımalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik yerlerimize bir gezi düzenledik. İlçemizin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından tanıyan öğrencilerimizin, bu değerlerimizi çevrelerine ve akranlarına da anlatacaklarına inanıyoruz. Bizim de istediğimiz bu güzelliklerimizi herkesin tanıması, görmesi ve ilçemizin turizmde de ön planda olmasıdır" dedi.
(KYM-Y)

25.04.2017 15:53:08 TSI
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