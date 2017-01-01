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NEÜ'de Savunma ve Havacılık Sanayi konulu konferans



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerine savunma ve havacılık sanayii hakkında konferans verdi.

Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan, sivil üretim dahil olmak üzere deniz araçları üretiminde dünyanın beşinci ülkesi olduğumuzu belirterek, Pakistan'ın denizaltı modernizasyonunu Türkiye'nin yaptığını ve ülkemizin de ileride kendi denizaltısını üreteceğini söyledi.



"Yurtdışı satış gelirleri 2 milyar dolar civarında"

2002 yılından itibaren devletin savunma ve havacılık sanayisine büyük destek sağladığını kaydeden Küçükseyhan, "Biz bugün dünyada sayılı ülkeler arasına girdik. Yurtdışı satış gelirleri 2 milyar dolar civarında. Dışarıda, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan'da bizim teknik personelimiz çalışıyor. Bakım, onarım, modernizasyon yapıyorlar" dedi.

Ülkemizin refahı ve bağımsızlığı için teknolojinin öz malımız olması gerektiğini ifade eden Küçükseyhan, Türkiye'de en fazla doktoralı mühendis istihdam eden sektör olduklarını da sözlerine ekledi.

Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri programı kapsamında 28 kuruluşun katıldığı savunma sanayi sergisinde NEÜ mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Radikal Tasarım Ekibi de ürünleri ile yer aldı. İki senedir İnsansız Hava Araçları üzerinde çalışan ekip 2 gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tamamen kompozit malzemelerden yapılmış olan uçak gövdesi, otomasyon sisteme sahip uçağı ve geçen sene Uluslararası İHA Türkiye Yarışmasına katılan 144 kilometre saat gibi yüksek hızlara çıkabilen uçağıyla Radikal Tasarım ekibi katılımcılardan büyük takdir topladı.

(AH-Y)



25.04.2017 15:54:02 TSI

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