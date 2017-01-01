25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt Barosu'ndan taziye

25 Nisan 2017 Salı, 15:46
Siirt Barosu'ndan taziye

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Barosu Başkanı Avukat Mehmet Nizam Dilek, önceki gün vefat eden Siirt Barosunun onursal ve kurucu başkanı Avukat Haluk Emrağ için taziyede bulundu.
Emrağ'ın vefat haberini teessürle öğrendiklerini belirten Baro Başkanı Dilek, "Siirt Barosunun kurucu ve onursal başkanı, asırlık çınarımız Avukat Abdulhaluk Emrağ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Baromuzun ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, baromuza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.
(MND-MP-Y)

25.04.2017 15:54:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

SİİRT VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
62 çocuk sünnet ettirildi
YEREL

62 ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLDİ
Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu
YEREL

ERUHLU ÇOCUKLAR BAHAR FESTİVALİYLE COŞTU
Girişimci kadın, annesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL

GİRİŞİMCİ KADIN, ANNESİNİN 30 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, Siirt'te
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY, SİİRT'TE
Siirt'te ev yangını
YEREL

SİİRT'TE EV YANGINI
MHP Baykan ilçe kongresi yapıldı
YEREL

MHP BAYKAN İLÇE KONGRESİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

FELAKET ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...