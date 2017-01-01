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Artova Kaymakamı Özdemir'den ateşli silah kullanımına karşı uyarı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Artova ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan güvenlik ve huzur toplantısında vatandaşlar ateşli silah kullanımına karşı uyarıldı.

Artova Kaymakamı Resul Özdemir, her ay rutin olarak yapılan güvenlik ve huzur toplantısında yaklaşan düğün sezonu dolayısıyla ateşli silah kullanımına karşı vatandaşları duyarlı olmaları yönünde uyardı. Toplantının gündem maddelerinden birisi olan 'ilçe merkezi ve köylerde düzenlenen düğün merasimlerinde ateşli silah kullanımı hususunda alınabilecek tedbirler' konulu madde görüşülürken Kaymakam Resul Özdemir düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Kaymakam Özdemir ateşli silah kullanımından vatandaşların da son derece muzdarip olduğunu düğün evlerinin yas evine dönüşmemesi ve yaşama hakkının kutsallığı noktalarında Artovalıların önemli bir hassasiyete sahip olduğunu ifade ederek,"Bu sorunun çözümü noktasında cezai işlem uygulaması esas amaç değil. Burada önemli olan yapılan düğünlerin huzur içinde geçmesi. Yaşama hakkına kastetmek ne yazık ki insanı ömür boyu vicdan azabına mahkum edecek bir durum. Üzücü vakaların yaşanmayacağı güzel bir düğün sezonu diliyorum" dedi.

(DEE-UY-Y-)



25.04.2017 15:54:44 TSI

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