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Lokantada çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan E.K. 'ye ait lokantada baca yangını çıkı. Lokanta bacasından yoğun duman çıktığını gören esnaflar, durumu önce iş yeri sahibine daha sonra da itfaiyeye haber verdi. Yangın haberini alan iş yeri sahibi E.K. lokantada bulunan müşterileri dışarı çıkardı. Kısa sürede içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri de içeride oluşan dumanı tahliye ederek merdivenli araç ile bacadaki ufak çaptaki yangını söndürdü. Kimsenin yara almadığı yangında ufak çapta maddi hasar meydana gelirken çevrede kısa süreli panik oluştu.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 15:54:45 TSI

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