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Yunuseli'nde akaryakıt satışı



BURSA (İHA) - Bursa'da, Yunuseli Havaalanı'nda akaryakıt satışı başladı.

Burulaş'tan yapılan açıklamada, "Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince, 25 Nisan Salı tarihinden itibaren, işletmesi Burulaş tarafından yapılan Yunuseli Havaalanı'ndan akaryakıt satışına başlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Havaalanını ziyaret eden uçaklara Jet A1 yakıtı satışına başlandığı ve en kısa sürede de Avgaz satışına başlanacağı bildirilen açıklamada, "Yunuseli Havaalanı'ndan yapılan Jet A1 ve Avgaz satışları, Yenişehir Havaalanı fiyatları ile aynı olup, Petrol Ofisi'nin standart fiyatlarından satılmaktadır. Havacılık Okulları ile gerekli şartları sağlayan uçaklara ÖTV'siz yakıt verilecektir" şeklinde bilgi verildi.

(MŞ)



25.04.2017 15:55:49 TSI

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