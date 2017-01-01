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Mardin'de 'Stratejik Plan Çalıştayı' düzenlendi

25 Nisan 2017 Salı, 15:49
Mardin'de 'Stratejik Plan Çalıştayı' düzenlendi
Mardin'de 'Stratejik Plan Çalıştayı' düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Kızıltepe Ticaret Borsası, "2017-2020 Stratejik Plan Çalıştayı" düzenledi.
Mardin'de Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından "2017-2020 Stratejik Plan Çalıştayı" düzenledi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ve borsa meclis üyeleri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kurumların anayasası hükmünde olan stratejik planın çok önemli olduğunu söyledi. Altındağ, "Sizler bu stratejik planı ile nerede olduğunu öğreniyorsunuz ve nereye gideceğinizi belirliyorsunuz. Bir rotanız var, bu rota üzerinden hedeflerinizi, risklerinizi, fırsatlarınızı ve varsa zayıf yönlerinizi tespit edip bunun üzerinden 2023 vizyonuna kadar gidecek bir çalışma modeli sağlıyorsunuz" dedi.
Ajansın en büyük amacının kurumlar arası işbirliğini hızlandırmak olduğunu anlatan Altındağ, bütün kurumlar ile birlikte çalışma iş güdüsünü hızla artırdıklarını ifade etti. Birlikte çalışma modelinin çok önemli olduğunu kaydeden Altındağ, tüm başkanlara şu çağrıda bulundu:
"Gelin bu teknik destekten faydalanın. Biz bu kıymetli çalışmayı sizinle birlikte yapalım. Size nerede olduğunuzu ve nereye gideceğinizi bilme noktasında yardımcı olalım."
(MSK-MP-Y)

25.04.2017 15:58:44 TSI
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