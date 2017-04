YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir polisinden 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ile ilgili açıklama

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, referandum sonrası sosyal medyada halkı eylemlere çağıran, Cumhurbaşkanı, devlet büyükleri ve referandumda 'Evet' oyunu kullanan halka yönelik hakaretlerde bulunan 4 kişinin yakalandığını ve dijital materyallerine el konulduğunu duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce bilişim ve siber suçların tespiti ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; www.twitter.com ve www.facebook.com sitesindeki sayfalarında referandum sonrasında halkı sokak eylemlerine çağıran, Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerine ve referandumda tercihini 'Evet' olarak kullanan vatandaşlarımıza küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kullanıcıların E.T., G.K., O.K. ve M.K. isimli şahıslar olduğu anlaşılarak şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından arama talebinde bulunulmuş, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği arama-el koyma ve inceleme kararı ile 4 ayrı yerde yapılan aramalarda şüpheli şahıslar yakalanmış, arama sonucunda çeşitli dijital materyaller bulunarak el konulmuştur. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüphelilerden M.K ve O.K ifadelerinin alınmasından sonra şubemizden salıverilmiş, şüpheli E.T ve G.K mevcutlu olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılmış, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.K., Eskişehir 1.Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verilerek serbest bırakılmış, diğer şüpheli E.T. tutuklanarak ilimiz H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

