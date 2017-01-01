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Bozüyük Ülkü Ocakları'ndan uyuşturucu konferansı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından 'Damarlarındaki asil kanı kirletme, uyuşturucuya dur de' sloganıyla madde bağımlılığının zararları ve uyuşturucu ile mücadele konulu konferans düzenlendi.

Uyuşturucuya savaş açan Bozüyük Ülkü Ocakları bu kapsamdaki çalışmalarını genişleterek devam ediyor.

Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği (UMDER) Başkanı Leyla Yağanoğlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklalMmarşımızın okunması ile başlayan konferansta ilk olarak Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Pehlivan tarafından açılış konuşması yapıldı. Ardından UMDER Başkanı Leyla Yağanoğlu tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda konferans verildi. Yağanoğlu, kendisinin de bir zamanlar madde bağımlısı bir gencin annesi olduğunu ve mücadeleye buradan başladığını, gelinen noktada AMATEM'de başarı oranı yüzde 4 iken dernek olarak yaptıkları çalışmalar sonrasında yüzde 85 gibi bir başarıya ulaştıklarını söyledi. Ayrıca gençlerin madde ve uyuşturucuya merak nedenlerinin, arkadaş baskısı ve kullanıcı arkadaş çevresinden kaynaklandığını, ailevi ve özel sorunlarını çözmek amacı ile uyuşturucuya başladıklarını belirtti.

Konferansa MHP il ve ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, İl Genel Meclisi Üyeleri İ. Zeki Uyanık, Ahmet Eren ve belediye meclis üyeleri ile ocak üyesi gençler ve vatandaşlar katıldı.

(İC-MET-Y)



25.04.2017 16:02:39 TSI

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