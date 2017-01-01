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Adıyaman ÇATOM 'Doğudan batıya uzanan kadın eli' sergisine katılacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), İstanbul'da, 12'ncisi düzenlenecek 'Doğudan batıya uzanan kadın eli' sergisine katılacak.

3- 21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da, 12'incisi düzenlenecek olan 'Doğudan batıya uzanan kadın eli" sergisine GAP idaresine bağlı 9 Çok Amaçlı Toplum Merkezinin katılımıyla gerçekleşecek. Düzenlenecek olan sergide Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinde yaklaşık 200 kursiyerin 6 ay boyunca yapmış oldukları çalışmalar sahnelenecek. Cam işi, plaj kıyafetleri, şal, kolye, yöresel çantalar, iğne oyaları, yazmalar gibi bir çok el işi ürünü İstanbul'da sergilenecek.

Düzenlenen sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem, serginin hayırlara vesile olmasını dilediğini ve sergide emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi.

(CK-SD-Y)



25.04.2017 16:03:02 TSI

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