25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te 4. Kariyer Günleri düzenlenen törenle başladı

25 Nisan 2017 Salı, 15:56
Bilecik'te 4. Kariyer Günleri düzenlenen törenle başladı
Bilecik'te 4. Kariyer Günleri düzenlenen törenle başladı
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş;
- "Önümüzdeki yıl organizasyonu uluslararası hale getirmeyi hedefledik"

(Fotoğraflı)

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü kutlanan Kariyer Günleri açılış programıyla başladı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) konferans salonunda gerçekleşen programın Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Adli Yargı ve Adalet Kom. Başkanı Cengiz Doğan, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Hazer ve Prof. Dr. Nurgül Özbay, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kariyer Günleri'nin öğrencilerin gelecek planları için çok önemli katkılar sağladığını söyledi. İİBF bünyesinde başlayan Kariyer Günleri'nin bu yıl diğer fakültelerin de katılmasıyla daha geniş kapsamlı hale geldiğini belirten Taş, "Önümüzdeki yıl organizasyonu uluslararası hale getirmeyi hedefledik. 4. Kariyer Günleri'nin tüm öğrencilerimize faydalı olmasını umut ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen komisyon üyelerine ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.
"Kariyer günlerinin üniversitemize ve öğrencilerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum"
Bilecik Valisi Süleyman Elban, Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki etkinlikte, kariyer sahibi insanların farklı insanlar olmadığını, onları normal insanlardan ayıran birkaç temel niteliğin olduğunu kaydetti. Kariyer sahibi insanların herkesten daha fazla çalışması, daha fazla emek sarf etmesi, daha az uyumaları ve birçok faaliyette bulunurken sürekli ikinci, üçüncü işi düşünüyor veya birada yapıyor olmalarından kaynaklandığını ifade eden Vali Elban, şöyle konuştu:
''Bir sektörde başarılı olan insanın, birbiriyle hiç alakası olmayan hatta birbirine taban tabana zıt birçok sektörde de başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bunun temel nedeni de, başarının sırrı da iş disiplini ve çalışma azmidir. Bu nedenle de her girdiği ortamda belli derecede kazançlı çıkıyor ve oraya değer katıyor demektir. Kariyer günlerinin üniversitemize ve öğrencilerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Kendi öğrencilik hayatımda özellikle mesleğimizle ilgili birçok misafirimizi derslerimizde ağırladık. Hemen hemen her yıl kendi alanında başarılı özellikle de bakan, vali, belediye başkanı derslerimize gelirdi. Yöneticilerin hatıralarından yararlandık. Sizlerin de, kariyer günleri vesilesiyle her biri birbirinden değerli konukların hatıralarından, deneyimlerinden yararlanacağınızı düşünüyorum.''
"Başarı, elde edilmesi zor bir faktör değil, bütün mesele başarıyı istemekte"
Konuşmaların ardından 4. Kariyer Günleri'nin ilk oturumunun konuşmacısı olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı ve Kütahya Porselen San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'ın iş hayatında başarılı olmakla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu. Güral, başarıyı elde etmenin düşünülenin aksine zor bir iş olmadığını söyleyerek, "Önemli olan şeyin başarıyı istemek. Başarı, elde edilmesi zor bir faktör değil. Bütün mesele başarıyı istemekte. Başarının da kuralları var. Katıldığım toplantılarda bana en çok sorulan sorulardan biri 'Başarınızın sırrı nedir?' Değerli arkadaşlar, başarının sırrı diye bir şey yok. Başarı sır değil. Bütün mesele öğrenmek ve öğrendiklerinizi uygulamak. Sadece bilgili olmak yetmez, aynı zamanda uygulamanız lazım. Uygulamak için de her şeyden önce başarıyı istemek gerekiyor. Başarı, başarıyı elde etmek isteyenler tarafından elde edilen bir faktör" ifadelerini kullandı.
Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, İŞKUR il Müdürlüğü, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve İK11 Platformunun desteğiyle hayata geçirilen 4. Kariyer Günleri 25-26 Nisan tarihlerinde devam edecek.
(CKT-MET-Y)

25.04.2017 16:05:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecik'te Diyabetes Hastalığı konulu konferans yapıldı
YEREL

BİLECİK'TE DİYABETES HASTALIĞI KONULU KONFERANS YAPILDI
Bozüyük Ülkü Ocakları'ndan uyuşturucu konferansı
YEREL

BOZÜYÜK ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN UYUŞTURUCU KONFERANSI
Nişanlısı ile Bozüyük'e gelip kendi rızasıyla İslam'ı seçti
YEREL

NİŞANLISI İLE BOZÜYÜK'E GELİP KENDİ RIZASIYLA İSLAM'I SEÇTİ
Çocuk Akademisi öğrencileri ilk belediyecilik dersini belediye başkanından aldı
YEREL

ÇOCUK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ İLK BELEDİYECİLİK DERSİNİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ALDI
Unutulan el sanatları Pazaryeri'nde yaşatılıyor
YEREL

UNUTULAN EL SANATLARI PAZARYERİ'NDE YAŞATILIYOR
Cemalettin Köklü Parkı'nda çalışmalar başladı
YEREL

CEMALETTİN KÖKLÜ PARKI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bebek emzirme ve bakım kabini kullanım kartı başvuruları başladı
YEREL

BEBEK EMZİRME VE BAKIM KABİNİ KULLANIM KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
Bozüyük Belediyesi'nin yeni yıl takvim hazırlığı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NİN YENİ YIL TAKVİM HAZIRLIĞI
Asfalt yenileme ve kaldırım yapım çalışmaları başladı
YEREL

ASFALT YENİLEME VE KALDIRIM YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ESED Projesi kapsamında Bursa gezisi gerçekleştirildi
YEREL

ESED PROJESİ KAPSAMINDA BURSA GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10'uncu Geleneksel Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğleniyor
YEREL

10'UNCU GELENEKSEL ÇOCUK FESTİVALİ'NDE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENİYOR
Başkan Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4'üncü Kariyer Günleri programına katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 4'ÜNCÜ KARİYER GÜNLERİ PROGRAMINA KATILDI
Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası devam ediyor
YEREL

VEZİRHAN'DA BAHAR FUTBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR
Başkan Yağcı'nın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI
2'inci Kristal Çınar Ses Yarışması ile en iyi sesler seçilecek
YEREL

2'İNCİ KRİSTAL ÇINAR SES YARIŞMASI İLE EN İYİ SESLER SEÇİLECEK
Bilecik'te 57. Alay &quot;Vefa Yürüyüşü&quot; yapıldı
YEREL

BİLECİK'TE 57. ALAY "VEFA YÜRÜYÜŞÜ" YAPILDI
UltrAslan Bilecik UNİ taraftar grubu başkanından teşekkür
YEREL

ULTRASLAN BİLECİK UNİ TARAFTAR GRUBU BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR
Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN YAMAN'A ZİYARET
İller Arası Karate Şampiyonası seremonisi yapıldı
YEREL

İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI SEREMONİSİ YAPILDI
Mehmet Uysal, Halk Bilimi ödülüne layık görüldü
YEREL

MEHMET UYSAL, HALK BİLİMİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
YEREL

BİLECİK MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPLANTISI
Başkan Yağcı'dan üniversite yerleşkesinde inceleme
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'DAN ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE İNCELEME
BAL'a yükselme maçında Bilecikspor'u 4-0 yenen Vitraspor yoluna devam etti
YEREL

BAL'A YÜKSELME MAÇINDA BİLECİKSPOR'U 4-0 YENEN VİTRASPOR YOLUNA DEVAM ETTİ
Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası devam ediyor
YEREL

VEZİRHAN'DA BAHAR FUTBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

FELAKET ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...