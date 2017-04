YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te 4. Kariyer Günleri düzenlenen törenle başladı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü kutlanan Kariyer Günleri açılış programıyla başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) konferans salonunda gerçekleşen programın Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Adli Yargı ve Adalet Kom. Başkanı Cengiz Doğan, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Hazer ve Prof. Dr. Nurgül Özbay, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kariyer Günleri'nin öğrencilerin gelecek planları için çok önemli katkılar sağladığını söyledi. İİBF bünyesinde başlayan Kariyer Günleri'nin bu yıl diğer fakültelerin de katılmasıyla daha geniş kapsamlı hale geldiğini belirten Taş, "Önümüzdeki yıl organizasyonu uluslararası hale getirmeyi hedefledik. 4. Kariyer Günleri'nin tüm öğrencilerimize faydalı olmasını umut ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen komisyon üyelerine ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

"Kariyer günlerinin üniversitemize ve öğrencilerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum"

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki etkinlikte, kariyer sahibi insanların farklı insanlar olmadığını, onları normal insanlardan ayıran birkaç temel niteliğin olduğunu kaydetti. Kariyer sahibi insanların herkesten daha fazla çalışması, daha fazla emek sarf etmesi, daha az uyumaları ve birçok faaliyette bulunurken sürekli ikinci, üçüncü işi düşünüyor veya birada yapıyor olmalarından kaynaklandığını ifade eden Vali Elban, şöyle konuştu:

''Bir sektörde başarılı olan insanın, birbiriyle hiç alakası olmayan hatta birbirine taban tabana zıt birçok sektörde de başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bunun temel nedeni de, başarının sırrı da iş disiplini ve çalışma azmidir. Bu nedenle de her girdiği ortamda belli derecede kazançlı çıkıyor ve oraya değer katıyor demektir. Kariyer günlerinin üniversitemize ve öğrencilerimize ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Kendi öğrencilik hayatımda özellikle mesleğimizle ilgili birçok misafirimizi derslerimizde ağırladık. Hemen hemen her yıl kendi alanında başarılı özellikle de bakan, vali, belediye başkanı derslerimize gelirdi. Yöneticilerin hatıralarından yararlandık. Sizlerin de, kariyer günleri vesilesiyle her biri birbirinden değerli konukların hatıralarından, deneyimlerinden yararlanacağınızı düşünüyorum.''

"Başarı, elde edilmesi zor bir faktör değil, bütün mesele başarıyı istemekte"

Konuşmaların ardından 4. Kariyer Günleri'nin ilk oturumunun konuşmacısı olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı ve Kütahya Porselen San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'ın iş hayatında başarılı olmakla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu. Güral, başarıyı elde etmenin düşünülenin aksine zor bir iş olmadığını söyleyerek, "Önemli olan şeyin başarıyı istemek. Başarı, elde edilmesi zor bir faktör değil. Bütün mesele başarıyı istemekte. Başarının da kuralları var. Katıldığım toplantılarda bana en çok sorulan sorulardan biri 'Başarınızın sırrı nedir?' Değerli arkadaşlar, başarının sırrı diye bir şey yok. Başarı sır değil. Bütün mesele öğrenmek ve öğrendiklerinizi uygulamak. Sadece bilgili olmak yetmez, aynı zamanda uygulamanız lazım. Uygulamak için de her şeyden önce başarıyı istemek gerekiyor. Başarı, başarıyı elde etmek isteyenler tarafından elde edilen bir faktör" ifadelerini kullandı.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, İŞKUR il Müdürlüğü, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve İK11 Platformunun desteğiyle hayata geçirilen 4. Kariyer Günleri 25-26 Nisan tarihlerinde devam edecek.

