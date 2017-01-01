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Ordu'da binalara estetik

25 Nisan 2017 Salı, 15:57
Ordu'da binalara estetik
Ordu'da binalara estetik
- Ordu'da binaların estetik görünüm kazanması amacıyla dış cephelerin tek renkli olmasına yönelik çalışma sürüyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, binaların estetik bir görünüm kazanması amacıyla başlattığı dış cephe iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Altınordu ilçesinde Rus Pazarı Kavşağı ile Büyükşehir Belediyesi Durugöl yerleşkesi arasında uygulanan ve halkın büyük beğenisini kazanan proje artık farklı bölgelerde de hayata geçiriliyor.
Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde karayolu güzergahı üzerinde uygulanacak proje ile şehre estetik bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1. etap dış cephe iyileştirme çalışmasının tamamlandığını, ortaya çıkan görünümün herkesin büyük takdirini kazandığını belirtti.
2. etap olarak isimlendirilen Rus pazarı kavşağı ile Kumbaşı Liman mevkisine kadar olan Karadeniz sahil yolu üzerinde sağlı sollu binaları kapsayan projede de çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "2. etap olarak isimlendirdiğimiz Rus Pazarı Kavşağı ile Kumbaşı Limanı'na kadar olan Karadeniz sahil yolu üzerindeki binaları kapsayan projemizde çalışmalara başladık. 6.5 km uzunluğunda olan güzergahta toplam 225 binanın dış cephesini 8 ay içerisinde projemiz doğrultusunda yenileyeceğiz. Bu etaptaki çalışmalarla şehir içinde yapacağımız diğer cephe iyileştirme çalışmaları sonucunda, estetik görünüme kavuşmuş, modern ve birbiriyle uyumlu binalar ortaya çıkacak" dedi.
Altınordu ilçesinde araç trafiğine kapatılacak Zübeyde Hanım Caddesi'nde de dış cephe iyileştirme çalışması yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bu güzergahtaki binaların dış cepheleri, Büyükşehrimizin mimari yapısı ve görünümüne uygun olarak düzenlenecek. Yalı Camii ile İsmet Paşa Caddemizin girişine kadar olan kısımda dış cephe iyileştirme çalışması yapacağız. Yaklaşık 115 binanın dış cephesine müdahale edeceğimiz proje kapsamında, 700 m'lik uzunluğa sahip Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan binaların ön cephesi ve 44 binanın da yan cepheleri yapılacak. Yürüteceğimiz çalışmayla binalarımızın renk ve görünümleri, yayalaştırma çerçevesindeki projemizle birlikte uyumlu hale getirilecek."
(MAK-SLH-Y)

25.04.2017 16:05:44 TSI
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