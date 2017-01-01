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ASİMDER'den '24 Nisan' tepkisi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilci İrfan Ermiş, Avrupa'da düzenlenen sözde '24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü'ne tepki gösterdi.

Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da 24 Nisan'ın sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak kabul edildiğini belirten İrfan Ermiş, bu şekilde Türkiye'nin başına bir şapka giydirilmeye çalışıldığını söyledi. 1970 yılından beri Avrupa ülkeleri ve Amerika'daki Ermeni lobilerinin soykırımın tanınması yalanlarıyla dünyayı uyutmaya çalıştığına dikkat çeken Ermiş, "Dünyanın yaklaşık dörtte üçü bizimdi. Ancak bin bir hile ve fesatla elimizden aldılar. Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimse bu konuları dillendirmiyor. Ya sizin elimizden aldığınız topraklar ne olacak? Bu topraklarda yaptığınız katliamlar ne olacak? Kimse neden Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Libya'da, Cezayir'de, Azerbaycan'da, Türkiye'de, Kafkasya'da ve Filistin'de yapılan katliamları anlatmıyor? Rusya'da, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Azerbaycan'da ve Filistin'de yapılan katliamlar ne olacak? Bunlar neden dünyanın hiçbir yerinde bahis konusu olmuyor? Yapılan o katliamlar Türk, Kürt, Arap, Azeri, Türkmen veya Müslüman oldukları için herhalde onlar için sayılmıyor" dedi.

Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya da seslenen Ermiş, "Bizler toprağına kastedilen; kadın, çocuk, yaşlı demeden kendi yurtlarında, kendi evlerinde katledilenleri savunduk. Nankör taraflı Avrupa, utanmadan yıllardır bu oyunu oynuyor. Sizler; eli kanlı, kendi yaptıklarını söylemeyen yalancılarsınız" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



25.04.2017 16:08:52 TSI

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