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Karikatür yarışmasında finale kalan eserler belirlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda finale kalan 67 eser belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi. "Kitap ve Medeniyet'' konusunu çizgilerle anlatan karikatürler, jürinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucunda finale kalmayı hak etti. 58 ülkeden 493 karikatüristin bin 218 eserle katıldığı yarışmanın final değerlendirmesi 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak ve dereceye giren eserler belirlenecek. Ödül töreni ise 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek. Şafak Tavkul, Ahmet Kesgin, Turan Dertli, Turgut Yılmaz, Ahmet Altay, Murat Yılmaz gibi karikatüristlerin jüride yer aldığı yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan ise 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL verilecekken Kocaeli'nden başvuran gençler için ise 5 adet bin 500 TL başarı ödülü verilecek.

(İG-İÇ)



25.04.2017 16:11:12 TSI

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