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Bilecik'te Diyabetes Hastalığı konulu konferans yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenen Dahiliye Diyetisyen Söyleşisi programı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda yapılan söyleşi programında Eskişehir Acıbadem Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Son, 'Diyabetes Hastalığı yaygın bir hastalık mıdır?' adlı konuya değinerek, "Dünyada 415 milyon yetişkin diyabetli vardır. 2040 yılında 640 milyon insanın diyabetli olması bekleniyor. Diyabetes ülkemiz için önemli bir sağlık sorunudur. Yaklaşık 5 milyon kişi gizli şeker hastasıdır. Sonuç olarak ise ülkemizde her 6 kişiden biri diyabetlidir" dedi.

Doktor Osman Son'un konuşmasının ardından Eskişehir Acıbadem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Burcu Aydemir, diyabet hastalığının türlerini anlattı. Son olarak Eskişehir Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan'ın ise sağlıklı beslenme ve şeker hastalığında nelerin yenilebileceği hakkında bilgi vermesinin ardından konferans son buldu.

(CKT-DA-Y)



25.04.2017 16:12:53 TSI

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