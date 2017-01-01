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Manisa'da narkotik uygulaması



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim görevlileri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Narkotim görevlileri, okul önü ve okul çevrelerinde bulunan parklar ile öğrencilerin gittiği cafelerde narkotik uygulaması yaptı. Manisa'nın Yarhasanlar Mahallesi, 2. Anafartalar Mahallesi, Barbaros Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamalara narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Narkotik köpeği Dark, öğrencilerin ağırlıkta takıldığı mekanlarda arama yaptı. Öte yandan 15 polisin katıldığı uygulamada ekipler tarafından 105 şahısa GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamada okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar okul önünden uzaklaştırılırken, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

(AY-Y)



25.04.2017 16:18:07 TSI

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