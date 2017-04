YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, körfez ilçelerine çıkarma yaptı

Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, körfez ilçelerine 'teşekkür' çıkarması yaptı.

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçe teşkilatlarına beraberinde yönetim, gençlik, kadın kolları başkan ve üyeleri ile çıkartma yapan Demiraslan, referandum sonrasında teşkilatları ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Yakalanan bu tempo ile 2019 seçimlerine sağlam ve emin adımlarla yürüyüşün sürdüğünü ifade eden Demiraslan, teşkilatların ana kademesinden gençlik ve kadın kollarına, buradan da mahalle başkanlarına kadar gecesini gündüzüne katarak emek veren bu yolda omuz omuza yürüyen AK Parti'nin tüm neferlerine teşekkür ettiğini söyledi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nda konuşan Demiraslan, sözlerine şöyle devam etti.

"Referandumda demokrasimizin gereği yerine getirilmiştir. Milletimiz sandıkta son sözünü söylemiştir. Güven ortamında ve büyük bir şeffaflık ortamında gerçekleştirilen referandumun ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Referandum sürecinde Balıkesir'de tüm teşkilatlarımız üzerine düşenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Değerli ilçe başkanımız Metin Örkçü ve onun şahsında partinin her kademesindeki arkadaşlarımızı da kutluyorum. Her yerde eksikliklerimizi tespit edilerek zaman içinde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Edremit gibi her yerde, alanı dolduran ayak basmadık yer bırakmayan ve vatandaşımıza dokunan, gönülleri fetheden ilçe başkan ve tüm yönetimlerimize, sandık başında görev alan üyelerimize ve müşahitlerimize kadar tüm dava arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Referandumda halkımızın idaresinin yansımasında emek sahibi olan bürokrasimizin tüm kademesine de teşekkür ediyorum. Yakalanan bu ivme ile 2019 seçimlerinde Edremit'te ve ülkemiz genelinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir başarıya daha imza atarak bir destan yazacağından kimsenin kuşkusu olmasın "

25.04.2017 16:18:31 TSI

