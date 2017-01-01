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15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 23 Temmuz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 15 Temmuz'u konu alan "Şehit Ömer Halisdemir ve Otuz Kuş" işaret dili etkinliği düzenlendi.

İşaret Dili Öğretmeni Aysun Taşkesen tarafından hazırlanan etkinlikte şiirler okundu. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetlerde görevli komutanlardan Semih Terzi'yi alnından vurarak ülkenin kaderini değiştiren Ömer Halisdemir, canlandırılarak Otuz Kuş adlı şiir işaret dili ile canlandırıldı.

Gösteri sırasında işaret dili ile şiiri anlatan öğrenciler ellerindeki bayrakları açarak gösteriyi tamamladılar.

Daha sonra öğrenciler çeşitli şarkıları ve polis marşını işaret dili ile anlatmaya çalıştılar.

(BGY-Y)



25.04.2017 16:21:16 TSI

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