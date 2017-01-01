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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Şehit Polis Gökhan Ünaldı için hatıra ormanı oluşturuldu

25 Nisan 2017 Salı, 16:15
Şehit Polis Gökhan Ünaldı için hatıra ormanı oluşturuldu
Şehit Polis Gökhan Ünaldı için hatıra ormanı oluşturuldu

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Mucur İlçesinde Şehit Polis Memuru Gökhan Ünaldı için hatıra ormanı oluşturuldu.
Karakuyu Köyüne bağlı Rişvan Mahallesinde yer alan Ziyarettepe'de oluşturulan Şehit Polis Memuru Gökhan Ünaldı hatıra ormanı fidan dikim programına Vali Necati Şentürk'ün yanı sıra Mucur Kaymakamı Muhammet Önder, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Kırşehir Orman Müdürü Reşat Karaca, şehidin anne ve babası Kiraz-Bekir Ünaldı ile vatandaşlar katıldı.
Fidan dikiminin yanı sıra Şehit Polis Memuru Gökhan Ünaldı'yı anmak için de bir araya geldiklerini söyleyen Vali Necati Şentürk, "Böylesine güzel bir bahar gününde Şehidimiz Gökhan Ünaldı adına Ziyarettepe'ye ağaç dikiyoruz. Bölgede her taraf yemyeşil ama ağaç yok. Amacımız bu bölgeyi yeniden ağaçlandırmak. Kırşehir'deki ormanlık ağaçları ülke ortalamasının üzerine çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sürekli ağaç diken bir milletiz. Devletimiz de bu konuda önemli destekler vermektedir.
Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kırşehir için fidan dikiyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı insan haklarının önde gelen haklarındandır. Bunu temin edecek tarzda sürdürülebilir kalkınma için ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Anadolu illerinin genelinde ağaç sayısı azdır. Biz de ağaçlandırma yaparak tabiatı tehdit eden küresel kuraklıktan memleketimizi kurtarmak istiyoruz. Yaşanabilir, savaşsız, havası, toprağı, suyu temiz bir geleceği nesillerimize armağan edeceğiz. Bu düşüncelerle bütün şehitlerimizi ve Şehit Polis Memuru Gökhan Ünaldı'yı rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.
Orman İl Müdürü Reşat Karaca da yaptığı açıklamada, 700 dönümlük araziye yaklaşık 3 bin ceviz ve badem fidanı dikildiğini söyledi.
(EÖ-SK)

25.04.2017 16:23:45 TSI
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