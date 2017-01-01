25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığına iki aday

25 Nisan 2017 Salı, 16:28
MHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığına iki aday
MHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığına iki aday

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - MHP Uşak Merkez İlçe Teşkilatında Oğuz Çakmak ve Savaş Eroğlu ilçe başkanlığı için aday olduklarını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Savaş Eroğlu'nun ardından MHP Uşak il binasında yapılan basın toplantısında halihazırda MHP Uşak Merkez ilçe Başkanlığını yürütmekte olan Oğuz Çakmak'ta kongrede merkez ilçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

30 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 yıldırda MHP'ye bir nefer olarak hizmet ettiğini söyleyen Çakmak, "MHP ilçe kongrelerinin süreci 11 Aralık'ta başlamış olup 30 Nisan'da pazar günü merkez ilçemizin kongresi ile sona erecektir. Müteakiben 4 Haziran'da başlayacak olan il kongreleri 5 Kasım'da sona erecektir. Bir Kasım'dan sonra MHP Genel Başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi MHP 12. olağan kurultayı 18 Mart 2018'de gerçekleştirilecektir. Bu süreç bütün camiamızda planlı programlı bir şekilde, sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde birlik beraberlik içinde yapılmaktadır. Bizlerde 30 Nisan Pazar günü sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde diğer aday arkadaşımızla beraber yeni çıkacak arkadaşlarımız olursa onlarla da beraber bir düğün coşkusuyla bu kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Mensubu olduğu MHP'nin bütün kademelerinde görev yaptığını kaydeden Savaş Eroğlu, adaylık açıklamasına şu sözlerle devam etti: " MHP'nin 3 hilalli şanlı sancağını Uşak semalarında en yüksekten dalgalandırmak, partimizi Uşak'ın en ücra köşelerinde temsil etmek için aday oldum. Başbuğumuzun emaneti olan partimizi, ülkücü harekete yakışır şekilde temsil etmek, partimizi ve ilkelerini cadde cadde, sokak, sokak köy köy gezerek anlatmak ve iktidar yolunda partimize, dolaysı ile Büyük Türk Milletine en iyi şekilde hizmet etmek için aday olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Derdimiz davamızdır. Milliyetçilik sevdamızdır. Tarif doğrudur. Lider doğrudur gittiğimiz yol Hak'tır ve doğrudur. Bu kongrenin kaybedeni olmayacaktır. Kaybeden kim olursa olsun, partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Diğer çıkacak adaylara da başarılar diliyorum."
(BK-MB-Y)

25.04.2017 16:36:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta şampiyona coşkulu karşılama
YEREL

UŞAK'TA ŞAMPİYONA COŞKULU KARŞILAMA
Uşak'ın en iri kıyım mankeni
YEREL

UŞAK'IN EN İRİ KIYIM MANKENİ
Uşak'ta 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü yapıldı
YEREL

UŞAK'TA 57. ALAY ÇANAKKALE VEFA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Ağaçlar kitap açtı
YEREL

AĞAÇLAR KİTAP AÇTI
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uşak Belediyesi Çocuk Festivali başladı
YEREL

UŞAK BELEDİYESİ ÇOCUK FESTİVALİ BAŞLADI
UTSO &quot;Satın Alma Günleri&quot; etkinliği başlıyor
YEREL

UTSO "SATIN ALMA GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

FELAKET ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...