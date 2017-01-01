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Dursunbey Meslek Yüksek Okuluna iki yeni bölüm



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Meslek Yüksek Okuluna yeni açılacak ormancılık ve iş güvenliği bölümleri için YÖK tarafından yeni öğretim görevlileri atandı.

Dursunbey Meslek Yüksek Okulu önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni bölümlerle öğrencilerin tercih yerlerinden biri olacak. Geleneksel el sanatları, inşaat teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarım, mobilya ve dekorasyon, tekstil teknolojisi bölümlerinin yanı sıra iş sağlığı güvenliği ve ormancılık ve orman ürünleri bölümleri 2017-2018 öğretim yılına Dursunbey'de açılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, senatodan onaylanan bölümler için YÖK tarafından öğretim görevlilerinin de atandığını belirtti. Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada, "Meslek Yüksek Okulumuza yeni bölümlerinin açılması için Balıkesir üniversitesi senatosuna gerekli müracaatlar DMYO tarafından yapılmıştı. Müracaatlar senato tarafından onaylandı ve YÖK' e gönderildi. 2017-2018 öğretim yılında yeni bölümlere öğrenci alınması için gerekli olan iki yeni öğretim elamanı DMYO'da göreve başladı. Önümüzdeki eğitim yılında bu bölümler öğrenci kabulü yapacak. Bu konuda büyük desteği olan YSK Başkanımız Sadi Güven'e teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

(HD-MŞ)



25.04.2017 16:39:17 TSI

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