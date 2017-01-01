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Jandarmadan öğrencilere trafik semineri



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere trafik semineri verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri tarafından, Üçpınar İlkokulunda öğrencilere temel trafik kuralları anlatıldı. Seminerde; trafik işaret ve levhaları, kazalarda emniyet kemerinin önemi gibi konular ele alındı. Öğrencileri okul taşıtlarına nasıl binip inecekleri konusunda da bilgilendiren jandarma ekipleri, küçük yaşlardan itibaren verilen eğitimler sayesinde trafik kurallarının alışkanlık haline geleceğini ve insandan kaynaklanan kazalarda da azalma olacağını ifade ettiler.

Trafik ekipleri seminer sonunda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere "Jandarma Çocuk" kitabı dağıttı.

(ŞU-SLH-Y)



25.04.2017 16:39:45 TSI

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