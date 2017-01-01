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Meriç Belediyeler Birliği toplandı

25 Nisan 2017 Salı, 16:36
Meriç Belediyeler Birliği toplandı
Meriç Belediyeler Birliği toplandı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Meriç Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, encümen üyeleri, bütçe komisyonu ve denetim komisyonu seçildi.
Avrupa Konseyi Sözleşmesine dayanarak, sözleşmeye taraf olan devletlerin yerel yönetimleriyle ve Edirne il sınırları dahilindeki belediyeler arasında iş birliği yapmak amacıyla kurulan Meriç Belediyeler Birliği'nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında toplandı.
Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda 2 defa gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Açık oyla ve oy birliğiyle yapılan seçimlerde encümen üyeleri, bütçe komisyonu ve denetim komisyonu seçildi. Encümen üyeliğine; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya'nın seçildiği toplantıda, Bütçe Komisyonu üyeliğine; Beğendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Esetçe Belediye Başkanı İbrahim Örs, Havsa Belediyesi Meclis Üyesi Melahat Erhan seçildi. Denetim Komisyonu üyeliğine ise Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Küplü Belediye Başkanı Salih Derin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu seçildi. Encümen üyelerinin seçimi 16 oy, denetim komisyonunun seçimi 15 oy ile yapılırken bütçe komisyonu üyeleri oy birliğiyle seçildi.
Birlik Tüzüğü'nün 5.maddesinde değişiklik yapılması üzerine Yenikarpuzlu Belediyesinin üyelikten çıkarıldığı toplantıda, yerine Lalapaşa Belediyesinin üyeliği gerçekleştirildi. Toplantıda, 2016 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2016 yılına ait bütçe kesin hesapları da görüşülürken, denetim komisyon raporu geldiği şekilde kabul edildi.
Toplantı 2017 yılı dönem başı toplantısı olarak kabul edilerek, dönem sonu toplantısının 2017 ekim ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. Seçimler sonucunda göreve gelen üyelerin 1 yıllık görev süreleri olduğu belirtilerek, 2018 yılı nisan ayında seçimlerin yenileneceği belirtildi.
(KU-MK-Y)

25.04.2017 16:45:40 TSI
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