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Başkan Tekin, gençlik merkezi ve spor salonu iddialarına cevap verdi



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi belediye başkanı Nuri Tekin, ilçedeki Gençlik Merkezi ve spor salonu ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz'un düzenlediği basın toplantısını hatırlatan Başkan Nuri Tekin, "Bizim göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ilçemize yapımı için uğraş verdiğimiz ve 3 yıldır ısrarlı bir şekilde takibini yaptığımız Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu gibi sorunlara ilgi duymaya başlaması bizleri oldukça memnun etmiştir. Kendisine, bu duyarlılığından ve konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatma fırsatı vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Yavuz, yapımı merkezi idarenin uhdesinde olan Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ne Belediyemizin yer göstermediğini ve bu iki hizmetin yapımının bundan dolayı geciktiğini iddia etmektedir.

İlçemize Kapalı Spor Salonunun yapımıyla ilgili çalışmalarımız, görevi devir aldığımız 2014 yılında başlamış ve yapılan etüt çalışmaları neticesinde 2015 yılında bölgemiz Milletvekili Sayın Faruk Çaturoğlu'na ve ilgili makamlara, yapılan çalışmaları kapsayan bir dosya sunulmuştur. Bununla da yetinilmemiş, Belediyemizce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 24 Mayıs 2016 tarihinde gönderilen resmi yazıyla, "Mevcut kapalı spor salonunun çok eski yıllardan beri ilçeye hizmet verdiği ve kapasite olarak artık yetersiz duruma geldiği, ekonomik ömrünü tamamlamış olup kısmen harabe haline geldiği, ulaşım güzergahları üzerinde kaldığından aynı bölgeye yeniden kapalı spor salonu yapma imkanı olmadığı ve yerinin değişmesi gerektiği, Belediyemizce kapalı spor salonu ile ilgili olarak nasıl daha iyi hizmet vereceği ve hangi konumda etkin bir kazanım sağlayacağı konusunda etüt çalışmaları yapıldığı ve Yeni Siteler Mahallesi Şehir Stadyumu yanında 6308 m² alanın kapalı spor salonu için yeterli alana sahip olduğu" ifade edilmiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü de aynı gün Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı'na yazdığı yazıyla, "İlimiz Alaplı ilçesi Belediye Başkanlığı ekli yazılarında belirtilen gerekçeleriyle ilçelerine yeni bir spor salonu ihtiyacı olduğu ve bunun için belediyelerine ait yeterli arsalarının bulunduğunu belirtmektedir. " demiştir. Yazışmalardan da anlaşılacağı gibi, ilçemize kapalı spor salonu yapılması talebimiz, yerini de göstermek suretiyle Spor Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılmıştır. 8 Ağustos 2015 tarihinde yaptığım ve basında yayınlanan açıklamamla "Yeni Siteler Şehir Stadyumunun yanındaki belediyemize ait arsayı kapalı spor salonu olarak tahsis edebileceğimizi" ifade ederek, bu talebimizi kamuoyuyla da paylaşmıştık" ifadelerine yer verdi.

Spor salonunun yer tahsisine ilişkin süreci de açıklayan Başkan Nuri Tekin, "Kapalı Spor Salonuna yer tahsisiyle ilgili böyle bir süreç yaşanmış ve yaklaşık bir yıldan bu yana arsa teklifimizle ilgili Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığının cevabı beklenmektedir. Gelelim, Gençlik Merkezi'ne. Gençlik Merkezi de Belediyemizce sıkı takibi yapılan bir konudur. 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçemize yapımı için ihale süreci tamamlanan Gençlik Merkezi'ne, Merkez Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde yer tahsisi yapılmış ancak "Belediyemiz ve Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyon çalışmalarında ve Bakanlık personelince yapılan incelemelerde binanın tahsis yapılan arsaya sığmadığı, arka cepheden komşu parsele, ön cepheden de yola taştığı" tespit edilerek, bu durum 08.03.2016 tarihli resmi yazıyla Kaymakamlık Makamına bildirilmiş ve "Diğer arsa alternatiflerinin değerlendirilmesinin uygun olacağı" ifade edilmiştir. Yine Bölge Milletvekilimiz aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan dosya ile Yeni Siteler Mahallesi Şehir Stadyumu yakınındaki arsanın yanı sıra Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 bin 600 metrekare arsamız da krokileriyle birlikte Gençlik Merkezi'ne alternatif alan olarak teklif edilmiştir. Kaymakamlık makamının 09 Mart 2016 tarihli Gençlik Merkezi için alternatif arsalarla ilgili yazısına 10.03.2016 tarihinde cevap verilerek alternatif arsalar krokileriyle birlikte iletilmiştir. Bu konuda da Gençlik ve Spor Bakanlığından cevap beklenmektedir. Alaplı Belediyesi olarak, teklifini de yaptığımız üzere, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin Yeni Siteler Şehir Stadyumu yanındaki 6 bin metrekare arsaya yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz ve ilgili makamların vereceği cevabı bekliyoruz. Nitekim, iktidar partisi milletvekilimiz Sayın Faruk Çaturoğlu da bu düşüncemiz ve önerimizle ilgili bilgi sahibidir. Kendisinin bu noktadaki girişimleri de büyük bir önem taşımaktadır. Yazışmalardan ve şifai görüşmelerden de anlaşılacağı gibi, Alaplı Belediyesi'nin bu iki hizmetin yapımı için herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Yerler, alternatifleriyle birlikte gösterilmiştir. Biz Sayın Yavuz'a da bu yazışmalarla ilgili bir dosya göndereceğiz. Belediyemizi haksız yere eleştirse de, gönderdiğimiz dosyayı okuyarak, geç de olsa konu hakkında bilgi sahibi olacağını umut ettiğimiz Sayın Yavuz'a, kronikleşen bir sorunu gündeme getirdiği için yine de teşekkür ediyoruz. İnşallah, bu açıklaması, bu iki hizmetin yerine getirilmesine vesile olur. Biz Alaplı Belediyesi olarak, sorunun çözümü için ısrarlı takibimizi sürdürüyoruz" dedi.

(EY-OA-Y)



25.04.2017 16:48:19 TSI

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