25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

25 Nisan 2017 Salı, 16:42
"Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı
"Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
İmam Hatip Lisesi bahçesindeki sergi açılışına, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Hayırlı olması dilekleriyle gerçekleştirilen sergi açılışının ardından Vali Cİvelek, davetlilerle birlikte Tarım ve İnsan konusunun işlendiği fotoğraf sergisini gezerek yarışmayla ilgili olarak İl Müdürü Ümit Ortan'dan bilgiler aldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasında tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflar yer alıyor.
(KA-MEF-Y)

25.04.2017 16:51:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'deki FETÖ soruşturmaları
YEREL

KIRKLARELİ'DEKİ FETÖ SORUŞTURMALARI

Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Maket uçak yapan çocuklara madalya
YEREL

MAKET UÇAK YAPAN ÇOCUKLARA MADALYA
Kırklareli'ndeki FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI
Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Kırklareli Üniversitesi &quot;2017 Yılı Spor Müsabakaları&quot; başladı
YEREL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ "2017 YILI SPOR MÜSABAKALARI" BAŞLADI
Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI
FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısında
YEREL

FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI HAKİM KARŞISINDA
Kırklarelispor'a sınırsız destek
YEREL

KIRKLARELİSPOR'A SINIRSIZ DESTEK
'Tabldot Yemek Üretimi Yapan İşletmelere Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Eğitimi' gerçekleştirildi
YEREL

'TABLDOT YEMEK ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE GIDA HİJYENİ EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...