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Başkan Dimez: "Adıyaman'da 43 sandıktan sadece 'evet' oyu çıktı"



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, 16 Nisanda yapılan referandumda Adıyaman'da ki sandıkların 43'ünden sadece 'evet', 1 sandıktan ise sadece 'hayır' oyu çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan referandumda Adıyaman'da ki bin 349 sandıktan 43'ünde oyların tamamı 'evet' çıktı. Buna karşılık 1 sandığın ise tamamında 'hayır' oyu çıktı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, referandumda Adıyaman yüzde 70'e yakın 'evet' oyuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yinelediğini söyledi.

Abdurrahman Dimez, "1 Kasım genel seçimlerine nazaran kıyaslama yapıldığında Türkiye genelinde oy oranını arttıran Adıyaman'a ve onun kadirşinas halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen ilimize daha fazla hizmet etmek ve AK Partiye her defasında desteğini esirgemeyen Adıyaman halkına vefa borcumuzu ödemektir" dedi.

(AHM)



25.04.2017 16:52:04 TSI

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