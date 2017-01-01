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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Cizre'de 12 yaşındaki öğrencinin sergisi büyük beğeni topladı

25 Nisan 2017 Salı, 16:43
Cizre'de 12 yaşındaki öğrencinin sergisi büyük beğeni topladı
Cizre'de 12 yaşındaki öğrencinin sergisi büyük beğeni topladı

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Amine Erzen'in, 3 yıldır yaptığı resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergisi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.
Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Amine Erzen'in ilk kişisel resim sergisi büyük ilgi gördü. Erzen, sulu boya, guaj boya, pastel ve kuru boya gibi birçok çalışmayla ilk kişisel resim sergisini açtı. Serginin açılışına, İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretçiler, serginin açılış kurdelesinin kesilmenin ardından büyük bir ilgiyle fotoğrafları inceledi.
Resim yapmaya 2-3 yaşında başladığını belirten Amine Erzen, şimdiye kadar yaptığı çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Mutluluk kaynağı resimlerini arkadaşlarıyla ve velilerle da paylaşmak istediği için sergi açtığını dile getiren Ergen, sergiye bu kadar ilgi beklemediğini, bir anda bu kadar insanı karşısında görünce hem çok mutlu olduğunu hem de çok heyecanlandığını kaydetti.
Öğrencinin doktor annesi Nailya ile babası Mehmet Hidayetullah Erzen ise, "Bu sergide çocuğumuzla beraber öğretmenlerimizin ciddi gayretleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Kızımızın bu çalışması bir veli olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Keşke dünyadaki, ülkemizdeki bütün öğrenciler aynı duyguları yaşayabilse" dedi.
(AY-MP-Y)

25.04.2017 16:52:51 TSI
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