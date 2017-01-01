25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez anaokulu ihalesi yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 16:45
Kepez anaokulu ihalesi yapıldı
Kepez anaokulu ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Kepez Anaokulu ihalesi gerçekleştirildi. Yapılması planlanan anaokulun toplam inşaat alanı 1400 m2 olacağı belirtildi.
Çanakkale'ye modern eğitim binalarının yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mize eğitim alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Daha önceden birçok köy ve merkez okullarımızı yeniledik. Amacımız hızlı bir şekilde şehrimizde bulunan okullarımızı modern yapıya kavuşturmak. Geleceği inşa edecek olan çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim olanağı sunmak istiyoruz. İçerisinde mutfak, 8 derslik, kapalı oyun alanları, sergi salonları bulunacak. Geniş bir eğitim imkanı sunulacak. Bu anlamda ihalesi yapılan Kepez Anaokulumuz örnek olacak boyuttadır. Şimdiden Kepez'e ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.
(GD)

25.04.2017 16:54:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gestaş'ın sinema şenliği büyük ilgi gördü
YEREL

GESTAŞ'IN SİNEMA ŞENLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Avcılar genel kurulda
YEREL

AVCILAR GENEL KURULDA
Lapseki'de Ebeler Haftası ve Laboratuvar Teknisyenleri Günü kutlaması
YEREL

LAPSEKİ'DE EBELER HAFTASI VE LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ GÜNÜ KUTLAMASI
Çan Belediyesi'nden miraç kandilinde gödek ikramı
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ'NDEN MİRAÇ KANDİLİNDE GÖDEK İKRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...