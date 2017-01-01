YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kanada İstanbul Konsolosu ATSO'da

Kanada İstanbul Konsolosu ATSO'da



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kanada İstanbul Konsolosu Christopher Wimmer ve Kanada Ticaret Müsteşarı Barış Satar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş'ın katıldığı görüşmede işbirliklerinin ve ticari ilişkilerin arttırılması için yapılacak çalışmalar konuşuldu. Antalya ekonomisi hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın bir tarım ve turizm kenti olduğunu dile getirdi. Turizm açısından sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Önceki yıllarda Antalya'nın ağırladığı turist sayısı 12 milyon rakamının üzerine kadar çıkmıştı. Ancak son iki senedir yaşanan olumsuz olaylardan sonra bu sayı 6 milyonlara kadar geriledi. Bu sene yeniden bir canlanma yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde tekrar 12 milyon rakamını yakalamak ve geçmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.



Turizm, sosyal ve ticari bağları da güçlendiriyor

Turizm sektörünün, ekonomik değerinin yanı sıra sosyal ve ticari bağları da güçlendirdiğini kaydeden Çetin, "Kanada'dan 2015 yılında 3 bin 869, 2016 yılında ise 2 bin 76 turisti Antalya'da ağırladık. İnanıyorum ki bu rakamı yukarı taşıdığımızda iki ülke her anlamda birbirine yaklaşacaktır. Haritaya baktığımızda mesafe uzak görünebilir ancak, güçlü ulaşım imkânları sağlayabilirsek uzak mesafeleri yakın hale getirebilir, Kanada vatandaşları ile Türk vatandaşları arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirebiliriz" dedi.

Antalya'nın 3 bini aşkın yabancı ortaklı şirkete sahip olduğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, "Antalya'daki yabancı yatırımlı şirketler arasında yalnızca 13 Kanada ortaklı firma bulunuyor. İki ülke arasında ekonomik anlamda da işbirliği kurulacak çok fazla konu var. Önümüzdeki günlerde ATSO'da Kanada günü düzenleyebiliriz. İş dünyamızın ilgi göstereceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Kanadalı yatırımcılar da burada yatırım şansı yakalayabilirler. Antalya'nın yat üretiminde uzmanlaşmış bir serbest bölgesi, çevreciliğiyle ve yatırım imkânlarıyla öne çıkan bir organize sanayi bölgesi, turizmi ve tarımı ile yatırımcıların aradığını bulacağı, bilişim sektöründeki gelişmelere açık bir kent. Antalya bu açıdan Kanadalı yatırımcılar için oldukça ilgi çekici olacaktır" ifadelerini kullandı.



Wimmer: "ATSO'da Kanada Günü yeni işbirliklerine vesile olabilir"

Kanada İstanbul Konsolosu Christopher Wimmer ise, Kanada'nın yatırım imkanlarıyla ilgili bilgi verdi. Kanada'nın özellikle balık ihracatında çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren Wimmer, "Antalya'da da yediğiniz balıkların bir kısmı mutlaka Kanada'dan gelen balıklardır. Ülke olarak tarımsal yatırımlara da büyük önem veriyoruz. Bugün Kanada, Dünya'ya mercimek satıyor, tohumlarının ilk geldiği yer Türkiye'dir. Diğer taraftan yenilenebilir enerji konusunda çalışan firmalarımız var. Bilişim teknolojilerinde iyi bir noktadayız. Antalya ile mutlaka birlikte çalışılabilecek alanlar bulunur. Odanızda düzenlenecek "Kanada Günü" bu birlikteliklerin kurulmasına vesile olabilir. Antalya, çok güzel bir turizm destinasyonu. Kanadalı vatandaşların burayı ziyaret etmesi için ülkemizde yayınlanan seyahat dergilerinde yayınlanacak güzel haberler için aracılık edebilirim. Havayolu şirketlerinin Kanada'dan Türkiye'ye yeni seferler koymak yönünde çalışmaları var. Bu çalışma da hem ticari işbirliklerine hem de turist sayısına etki edecektir. Geçen yıl yaşanan hadiseler nedeniyle Türkiye'ye gelen turistler için Uluslararası Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmada bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu durum bir an önce çözülebilirse gelecek Kanadalı turist sayısı da artacaktır" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 16:54:15 TSI

NNNN

