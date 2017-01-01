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Gestaş'ın sinema şenliği büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - GESTAŞ, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukları sinemayla buluşturdu. Ayvacık'tan gelen depremzede çocuklar da GESTAŞ'ın misafiri oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ´GESTAŞ 23 Nisan Sinema Şenliği´, 17Burda AVM´de gerçekleşti. 23 Nisan öncesinde vizyona giren ´Maşa ve Koca Ayı´ çizgi sineması, GESTAŞ´ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde çocuklarla buluştu. Pazar günü, 15 yaş ve altı çocuklar, 17Burda AVM Sinema Salonu 13.15, 15.15, 17.15 ve 19.15 seanslarında ´Maşa ve Koca Ayı´ çizgi sinemasını, GESTAŞ´ın misafiri olarak izlediler. Karnaval havasında geçen, GESTAŞ çalışanlarının çocukları balonlarla karşıladığı etkinlikte çocuklar çizgi sinemayla doyasıya eğlendi.

GESTAŞ Sinema Şenliği'ne Ayvacık'tan depremzede çocuklar da katıldı. 23 Nisan etkinlikleri için Çanakkale Merkez'e gelen depremzede çocuklar, GESTAŞ'ın Sinema Şenliği'ne dahil olarak Maşa ve Koca Ayı'yı izleme şansı buldu. Ayvacıklı çocuklardan bazıları, ilk kez bir filmi sinemada izlemenin ayrıcalığını yaşadı. Vali Yardımcısı Can Aksoy ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu da çocuklarıyla birlikte organizasyona katıldılar. Günün sonunda depremzede çocuklarla birlikte hatıra fotoğraf çekilirken gün boyu süren etkinlikte minikler, doyasıya eğlendiler.

(GD)



25.04.2017 16:59:42 TSI

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