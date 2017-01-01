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Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Kariyer Günleri

25 Nisan 2017 Salı, 16:53
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Kariyer Günleri
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Kariyer Günleri
- Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu,
- "Gelenek göreneklerinizden Kopmayın, yenilikleri, gündemi yakından takip edin. dünya avucunuzun içindeki telefona sığdı"
- "Zenginlik belli bir noktadan sonra insanların yaşamında hiç bir değişiklik sağlamaz. Geldiğim nokta itibarıyla artık kendim için değil, ülkem, milletim için çalışıyorum"
- "Sistemi kurduğunuz takdirde aile şirketleri uzun ömürlü olur"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, gençleri girişimci olmaya çağırarak, "Bunu yaparken gelenek göreneklerinizden kopmayın, yenilikleri, gündemi yakından takip edin, dünya avucunuzun içindeki telefona sığdı" dedi.
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Günleri'ne katılan Konukoğlu, konuşması öncesi izlettirilen öz geçmişine değinerek, "İş hayatım, kısa öz geçmişimde anlatıldığı kadar kolay değil. Yarım asrı çalışma hayatımın her aşamasında merdivenleri tek tek tırmanarak, çok çalışarak, azimle, hak ederek çıktım" ifadelerini kullandı.
Katılımcılara mütevazı olmaları ve sivil toplum kuruluşlarında görev almaları çağrısında bulunan Konukoğlu, "Ulaşabileceğiniz hayal kurun. Hayali proje olarak dönüştürün, iş yaşamını merdiven olarak düşünüp basamakları teker teker çıkın ki, yorulduğunuzda düşeceğiniz yalnız bir basamak olsun" diye konuştu.
"Panik Yapmayın"
"Hiçbir zaman panik yapmayın, boğulanların önemli bölümü yüzme bilmediği için ise önemsenecek bir bölümü de paniğe kapılma nedeniyle gerçekleşir" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti,
"Çok çalışın. Çok çalıştığımdan dolayı huzurlu ve mutluyum. Çalışma hayatında sizden yukarıdakine bakarak hırslanın, sahip olduklarınıza sahip olmayanları görerek mutlu olun, kıymetini bilin. Ancak, hırsınızın aklınızın önüne geçmesine sakın izin vermeyin. Başarıda ailenin çok önemli rolü var. Eşimin desteğini her zaman hissettim. Kendimi iş yaşamına kaptırdıysam, eşimin sağladığı destek sayesindedir. Çocukların eğitimi dahil her şeyle yakından ilgilendi. Gözüm arkada kalmadı. Bana çocukları sevmek kaldı. Ancak, şuna da dikkat ettim, işi eve, evi işe taşımadım. Bunu sağlayabildiğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Ailedeki sevgi, saygı ve samimiyet, aile ve iş yaşamının huzur ve mutluluk iksiridir. Aman bu iksirden mahrum kalmayın."
"Ülkem Ve Milletim İçin Çalışıyorum"
Zenginliğin bir noktadan sonra insanların yaşamında hiç bir değişiklik yapmayacağını, geldiği nokta itibarıyla artık kendisi için değil, ülkesi, milleti için çalıştığını ve bundan da mutlu olduğunu vurgulayan Konukoğlu, aile şirketlerinde en önemli sorunun sistem kurmamak olduğunun altını çizdi. Şirkette görev alan her kademedeki aile bireyine maaş bağlanması ve herkesin tasarruf ya da harcama bilincini geliştirmesinin sağlanması gerektiğini bildiren Konukoğlu, "Bu arada, şirkette hiç kimse ölene kadar görevde kalmamalı. 65 yaşına gelen koltuğunu devretmeyi bilmeli. Yükselmek için kimse kimsenin ölmesini beklememeli. Bu yapıldığında şirkette herkes bir kademe yükseleceği için, alttan gelenlere yol açılmış olur. Görevi devreden ise gördüğü aksaklıkları şirket dışından dile getirerek şirkete daha önemli katkı sağlayabilir." Türkiye'nin değiştiğini ve geliştiğini anımsatan Konukoğlu, "Türkiye nereden nereye geldi? Bunu bir düşünün. Türkiye'nin geleceğinden endişem yok. Gelecek Türkiye'nin, sizler önce kendinize, sonra milletimize ve ülkemize güvenin" diyerek, sözlerini tamamladı.
HKÜ Rektörü Tamer Yılmaz, konuşmasının sonunda SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, etkinliğe katılımından dolayı plaket takdim etti.
(SD-Y)

25.04.2017 17:01:13 TSI
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