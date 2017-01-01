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MHP il yönetiminden Başkan Çakır'a ziyaret



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MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Göreve yeni atanmaları dolayısıyla tanışma ziyaretlerinde bulunduklarını belirten MHP İl Başkanı Kalı, "Bu ziyaretlerimiz sırasında Malatya için ortak çalışma alanlarının oluşturulması, ilimiz ve ülkemiz için faydalı hizmetler üretilmesinin yanı sıra bu hizmetlere bizlerin ne gibi katkılarının olabileceği konularını görüşüp, değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Çakır, "Siyasi Partiler memleketimizin geleceğini ve halkın taleplerinin, sorunlarının temsil edildiği en üst makamlardır. Siyaset ülkemizi geleceğe taşıyacaktır. Malatya'da siyasi parti temsilcilerimiz ile bir ve beraber olma gayreti içerisindeyiz. MHP İl Başkanlığı görevine yeni atanan Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetler yapmak nasıp olur" şeklinde konuştu.

(CÖ-SD-Y)



25.04.2017 17:03:39 TSI

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