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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Genel Sekreter Yardımcısı Vardar istifa etti

25 Nisan 2017 Salı, 16:58
Genel Sekreter Yardımcısı Vardar istifa etti

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 yıldır Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bayram Vardar, kendi tasarrufu ile memuriyetten istifa etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamu görevine başlayan Bayram Vardar, 2 yıl burada çalıştıktan sonra Bursa Gürsu Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak altı yıl vazife yaptı. 2009 mahalli seçimleriyle birlikte Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin beş yıl yardımcılığını yapan Vardar, son 8 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yapmaktaydı.
Belediyecilik hayatında 21 yılı dolduran Vardar, kamuda edindiği 21 yıllık tecrübelerini serbest piyasada uygulamak ve aynı zamanda ailesine daha fazla zaman ayırmak için memuriyetten istifa ettiğini açıkladı. Vardar, "Yaşadığım şehre hizmet etmenin 657 sayılı mevzuat dışında da mümkün olduğu anlayışıyla hareket etmeyi bir borç biliyorum" dedi.
(MŞ)

25.04.2017 17:06:57 TSI
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