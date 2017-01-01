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Başkan Özen, 'Yılın en başarılı belediye başkanı' seçildi

25 Nisan 2017 Salı, 17:00
Başkan Özen, 'Yılın en başarılı belediye başkanı' seçildi
Başkan Özen, 'Yılın en başarılı belediye başkanı' seçildi

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA)  Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından 'yılın en başarılı belediye başkanı' seçildi.
Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, genel merkezi Ankara'da bulunan ve ülke genelinde 46 temsilciliği olan KAMU-DER tarafından yapılan araştırma ve anketler sonucunda 'yılın en başarılı belediye başkanı' ödülüne layık görüldü. Kendisinin böyle bir ödüle layık görülmesinin son derece mutluluk verici bir durum olduğunu ifade eden Başkan Özen, Hasköy halkına yaptıkları hizmetlerin ödülle taçlandırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Özen, bu ödülün kendisini motive ettiğini ve her zaman ki iş ahlakıyla hizmete devam edeceğini ifade ederek, "Böyle bir ödüle layık görülmem ilçem adına onur vericidir. Beni bu ödüle layık gören tüm KAMU-DER üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Hasköy Belediyesi olarak bundan sonra da aynı şekilde hizmetleri vatandaşlarımıza sunma gayreti içerisinde olacağız. Layık görüldüğümüz ödülü ilçem adına 13 Mayıs'ta teslim almaya gideceğim" dedi.
(UU-MSA-Y)

25.04.2017 17:08:14 TSI
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