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Kuran-ı Kerim ve ezan okuma bölge finali yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, İmam Hatip Ortaokullarıarası Yıldız Bilaller Kuran-ı Kerim ve ezan okuma yarışması bölge finali yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası Yıldız Bilaller Kuran-ı Kerim ve ezan okuma yarışması bölge finali Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşti. Gerçekleştirilen yarışmaya merkez ve İlçe İmam Hatip Ortaokullarından 18 okul katıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Halil Sever, "Amacımız, Kuran-ı Kerim sevdirmek, öğretmek öğrencilerle Kuran-ı Kerim buluşturmak onların Kuran-ı Kerim okuma, anlamaya ve yaşamaya yönlendirmektir. Bölge birincisi olan öğrencilerimiz Türkiye finaline gitmeye hak kazanacaklar" dedi.

(CK-SD-Y)



25.04.2017 17:09:15 TSI

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