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AK Parti'den SFC Entegre'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Doğan Ünlü, Mehdi Yenikomşuoğlu ve Mustafa Gün ile birlikte SFC Entegre Orman Ürünlerini ziyaret etti.

Fabrika Müdürü Bilal Karakaya ve Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu tarafından karşılanan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ve Yönetim Kurulu üyeleri, fabrika çalışmalarına ilişkin Karakaya ve Gülamoğlu'ndan bilgi aldılar.

SFC'nin Kastamonu ekonomisine olan katkısına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Halil Uluay, bu tür sanayi kuruluşlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Fabrika Müdürü Bilal Karakaya ise, "AK Parti İl Başkanı Sayın Halil Uluay ve ekibine, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sivil Toplum Örgütlerimizin, Siyasilerimizin bu tür ziyaretleri bizlere moral olmakta ve güç vermektedir" diye konuştu.

(Vİ-İÇ)



25.04.2017 17:20:45 TSI

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