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Yapılan yol uygulamasında 41 araca radardan işlem yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece ve gündüz olmak üzere yapılan iki saatlik denetimde 41 araca radar cezası yazılırken alkollü ve ehliyetsiz araç kullananlarda polisten kaçamadı.

Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yaklaşık bir saatlik radar uygulaması yapıldı. Gündüz yapılan radar uygulamasında 35 araç sürücüsüne hız limitini aşması nedeniyle işlem yapıldı. Gece yapılan yaklaşık bir saatlik uygulamada ise 6 araç sürücüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanan bir sürücüye, araç muayenesi ve sigortası bulunmayan bir araç sürücüsü ile ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye işlem yapıldı.

Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

(CK-SD-Y)



25.04.2017 17:21:07 TSI

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