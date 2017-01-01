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Kastamonu'da öğretim elemanları, karma sergide buluştu



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Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - 16 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri öğretim elemanlarını bir araya getiren karma plastik sanatlar sergisi açıldı.

Kastamonu Üniversitesi ile 16 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden öğretim elemanlarını karma plastik sanatlar sergisinde buluşturdu. Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde açılan karma sergisinde üniversitelerin resim, heykel, seramik ve grafik tasarım bölümünde görev yapan öğretim elemanlarını bir araya getirdi. Birbirinden güzel eserlerini bir sergide toplayarak sanatseverlere müthiş bir sergi sunan öğretim elemanlarının sergisi hakkında konuşan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı Doç Dr. Serkan İlden, serginin ilkinin 2016 yılında Ordu'da yapıldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının ortak katkısıyla hazırlanana serginin ikincisinin Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini ifade eden Serkan İlden, "Bu sergi 16 üniversiteden yaklaşık 80 tane eserden oluşmuş bir sergidir. Plastik sanatlarının tüm alanlarında katılım oldu. Resim, seramik, grafik, heykel gibi alanlarda sergide mevcut. Amacımız serginin geleneksel olarak tüm üniversitelere yayılmasıdır. Serginin üçüncüsü muhtemelen Samsun'da yapılacak" diye konuştu.

(Vİ-İÇ)



25.04.2017 17:21:31 TSI

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