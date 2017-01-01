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Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Çameli İlçesinde 22-23 Nisan gecesi oluşun don nedeniyle ceviz ağaçları olumsuz yönde etkilendi.

Denizli genelinde 22-23 Nisan'da hava sıcaklığı düştü. Rakımı yüksek ilçelerde ise hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce, don ve hafif kar yağışı oluştu. Oluşan donma olayı nedeniyle Çameli ilçesinde ceviz bahçeleri olumsuz etkilendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, özellikle ceviz ağaçlarının don olayından fazlasıyla etkilendiğini ve çok sayıda ceviz ağacının donduğunu söyledi.

Ceviz üreticilerini uyaran Tuncer, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini konudan haberdar ettiklerini söyledi. Tuncer, "Tam zarar tespiti yapılamasa da, etkilenen çok sayıda ağaç var. Ceviz çiçekleri don nedeniyle zarar gördü, bu da ceviz üretimini etkileyecek. Dondan, daha çok Çameli'nin yerli ceviz cinsi etkilendi. Konu ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini haberdar ettik, gelip tespit çalışmalarını yapmalarını bekliyoruz" dedi.

(MT-Y)



25.04.2017 17:22:00 TSI

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