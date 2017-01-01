25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi

25 Nisan 2017 Salı, 17:13
Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi
Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Çameli İlçesinde 22-23 Nisan gecesi oluşun don nedeniyle ceviz ağaçları olumsuz yönde etkilendi.
Denizli genelinde 22-23 Nisan'da hava sıcaklığı düştü. Rakımı yüksek ilçelerde ise hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce, don ve hafif kar yağışı oluştu. Oluşan donma olayı nedeniyle Çameli ilçesinde ceviz bahçeleri olumsuz etkilendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, özellikle ceviz ağaçlarının don olayından fazlasıyla etkilendiğini ve çok sayıda ceviz ağacının donduğunu söyledi.
Ceviz üreticilerini uyaran Tuncer, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini konudan haberdar ettiklerini söyledi. Tuncer, "Tam zarar tespiti yapılamasa da, etkilenen çok sayıda ağaç var. Ceviz çiçekleri don nedeniyle zarar gördü, bu da ceviz üretimini etkileyecek. Dondan, daha çok Çameli'nin yerli ceviz cinsi etkilendi. Konu ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini haberdar ettik, gelip tespit çalışmalarını yapmalarını bekliyoruz" dedi.
(MT-Y)

25.04.2017 17:22:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale Belediyesi metruk binaları yıkıyor
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ METRUK BİNALARI YIKIYOR
Çocuklar tiyatroya doydu
YEREL

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYDU
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Pamukkale'de &quot;Ailede huzur, zenginlik budur&quot; projesiyle 8 bin kişiye ulaştı
YEREL

PAMUKKALE'DE "AİLEDE HUZUR, ZENGİNLİK BUDUR" PROJESİYLE 8 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı
YEREL

BAHAR YÜRÜYÜŞÜNE YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİ KATILDI
Büyükşehir'den öğrencilere TEOG semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE TEOG SEMİNERİ
Otobüs terminalinde denetim
YEREL

OTOBÜS TERMİNALİNDE DENETİM
Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına davet
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA DAVET
Atalar ve Altıntop'ta su kesintisi
YEREL

ATALAR VE ALTINTOP'TA SU KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...